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В Париже усиливают меры безопасности перед встречей ПСЖ и "Интера" в финале Лиги чемпионов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Париже усиливают меры безопасности, чтобы избежать беспорядков после финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 31 мая в Мюнхене между футбольными командами ПСЖ (Франция) и "Интер" (Италия), сообщают французские СМИ.

Префект полиции Парижа Лоран Нюньез рассказал, что в субботу на улицах столицы выйдут 5,4 тысячи полицейских и жандармов. Значительное количество силовиков будут сосредоточены в районе домашней арены ПСЖ "Парк де Пренс", где будет транслироваться матч.

Полицейские будут патрулировать на Елисейских Полях. C 18:00 по местному времени (19:00 по Москве) будет перекрыто пешеходное и автомобильное движение на Площади Шарля де Голля. С 19:00 по местному времени (20:00 по Москве) и до понедельника закроются все магазины в районе.

В случае победы ПСЖ в воскресенье в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) на Елисейских Полях пройдет парад, после которого футболисты, возможно, отправятся в резиденцию президента Эммануэля Макрона. Вечером команда будет праздновать завоевание трофея вместе с болельщиками на своем стадионе.

Вечером 31 мая в 22:00 ПСЖ и Интер Милан встретятся в финальном матче Лиги чемпионов на "Альянц Арене" в Мюнхене.

ПСЖ Париж Мюнхен Франция Интер
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