Дефицит США во внешней торговле товарами в апреле упал на 46% при рекордном снижении импорта

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дефицит США во внешней торговле товарами в апреле сократился на 46% до $87,6 млрд, минимума с декабря 2023 года, говорится в отчете Бюро переписи населения США.

Объем импорта упал на рекордные 19,8% до $276,1 млрд на фоне новых торговых пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Экспорт вырос на 3,4% до $188,5 млрд.

Дефицит США во внешней торговле товарами увеличивался в первые месяцы после переизбрания Трампа на пост президента в связи с ростом импорта в ожидании введения пошлин Белым домом. В марте дефицит достиг рекордных $162,3 млрд.

В апреле Трамп ввел крупные торговые пошлины для многих торговых партнеров США, однако спустя некоторое время частично отменил их.