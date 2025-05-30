ВВП Канады в I квартале вырос на 2,2% г/г, сильнее прогноза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика Канады в первом квартале 2025 года выросла на 2,2% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.

Оценка роста в четвертом квартале 2024 года пересмотрена до 2,1% с 2,6%.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали, что в январе-марте канадский ВВП увеличится на 1,7%.

Относительно предыдущего квартала канадский ВВП вырос на 0,5% после такого же подъема кварталом ранее. Прежде сообщалось, что в октябре-декабре рост составил 0,6%.

Потребительские расходы в первом квартале повысились на 0,3%, государственные снизились впервые за год – на 0,8%.

Экспорт вырос на 1,6%, импорт – на 1,1%.