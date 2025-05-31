Корабль компании Blue Origin с коммерческим экипажем совершит в субботу суборбитальный полет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard в субботу стартует в 12-й суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов, сообщает компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа миссии NS-32 входят новозеландский предприниматель Марк Рокет, канадский бизнесмен Джесси Уильямс, панамский дипломат Хайме Алеман, владелец американской строительной компании Пол Джерис, выпускница Гарварда и Йеля радиолог Гретчен Грин и учительница из Техаса Аймэтт Медина Хорхе, полет которой спонсировала мексиканская компания Farmacias Similares.

Запуск New Shepard будет осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас во временное окно, которое открывается в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве). Полет продолжится около 10 минут.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Затем после снижения капсула совершает мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществляет самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 11 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 58 туристов побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.