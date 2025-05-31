Шедший в Россию сухогруз под флагом Панамы сел на мель в проливе Зунд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шедший в Россию сухогруз Meshka под флагом Панамы сел на мель в проливе Зунд, соединяющем Балтийское и Северное море, недалеко от шведского города Ландскруна, сообщила в субботу телерадиокомпания SVT.

"Он пуст и находится на пути в российский Высоцк, расположенный на границе с Финляндией", - сказал представитель Шведской морской администрации.

По его словам, "на месте происшествия спокойно, и нет никакой информации о том, что судно набирает воду".

По данным береговой охраны, экипаж будет допрошен.

"Мы допросим экипаж и попытаемся выяснить причину посадки на мель", - говорит пресс-секретарь Береговой охраны Вальдемар Линдекранц. По имеющимся данным, на борту находятся 24 человека.

На данный момент подозрений в преступлении нет, но мы посмотрим, к чему приведут разговоры со спасателями, - говорит Линдекранц.

Общество спасения на море провело разведку вокруг судна и готово оказать помощь в случае необходимости. В настоящее время нет признаков каких-либо выбросов.