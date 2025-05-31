Поиск

Шедший в Россию сухогруз под флагом Панамы сел на мель в проливе Зунд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Шедший в Россию сухогруз Meshka под флагом Панамы сел на мель в проливе Зунд, соединяющем Балтийское и Северное море, недалеко от шведского города Ландскруна, сообщила в субботу телерадиокомпания SVT.

"Он пуст и находится на пути в российский Высоцк, расположенный на границе с Финляндией", - сказал представитель Шведской морской администрации.

По его словам, "на месте происшествия спокойно, и нет никакой информации о том, что судно набирает воду".

По данным береговой охраны, экипаж будет допрошен.

"Мы допросим экипаж и попытаемся выяснить причину посадки на мель", - говорит пресс-секретарь Береговой охраны Вальдемар Линдекранц. По имеющимся данным, на борту находятся 24 человека.

На данный момент подозрений в преступлении нет, но мы посмотрим, к чему приведут разговоры со спасателями, - говорит Линдекранц.

Общество спасения на море провело разведку вокруг судна и готово оказать помощь в случае необходимости. В настоящее время нет признаков каких-либо выбросов.

Meshka пролив Зунд Северное море Балтийское море Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол РФ в Дании предостерег от создания препятствий судоходству на Балтике

СМИ сообщили, что система ПРО "Золотой купол" США не может быть создана за 3 года

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Что случилось этой ночью: суббота, 31 мая

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Что произошло за день: пятница, 30 мая

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

SEC отозвала иск против криптобиржи Binance и ее основателя

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });