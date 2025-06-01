Трамп подтвердил, что отзывает кандидатуру астронавта-миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Gрезидент США Дональд Трамп заявил, что снимает кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы NASA", - написал президент в соцсети Truth Social и пообещал в ближайшее время сообщить о новом кандидате на эту позицию.

Ранее об этом решении Трампа сообщил Белый дом.

СМИ, комментируя снятие кандидатуры Айзекмана, отмечают, что тот был связан с известными представителями демократов и жертвовал на их деятельность.