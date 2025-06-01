Поиск

Трамп подтвердил, что отзывает кандидатуру астронавта-миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Gрезидент США Дональд Трамп заявил, что снимает кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы NASA", - написал президент в соцсети Truth Social и пообещал в ближайшее время сообщить о новом кандидате на эту позицию.

Ранее об этом решении Трампа сообщил Белый дом.

СМИ, комментируя снятие кандидатуры Айзекмана, отмечают, что тот был связан с известными представителями демократов и жертвовал на их деятельность.

США Дональд Трамп NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израильские власти обещают продолжить военную операцию против ХАМАС

Cтолкновения полицейских с болельщиками ПСЖ проходят в центре Парижа

Обострение палестино-израильского конфликта

Уиткофф назвал неприемлемыми условия ХАМАС для перемирия в секторе Газа

Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Что произошло за день: суббота, 31 мая

ХАМАС передал Уиткоффу свой вариант условий перемирия в Газе

ХАМАС передал Уиткоффу свой вариант условий перемирия в Газе

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

СМИ сообщили об ужесточении Швецией контроля над морскими судами в ее водах

СМИ сообщили об ужесточении Швецией контроля над морскими судами в ее водах

Посол РФ в Дании предостерег от создания препятствий судоходству на Балтике

СМИ сообщили, что система ПРО "Золотой купол" США не может быть создана за 3 года

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2280 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });