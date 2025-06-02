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МИД КНДР считает публикацию доклада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна нарушением международного права

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Недавно опубликованный "многосторонней группой мониторинга за санкциями в отношении КНДР" доклад о сотрудничестве КНДР и России является "грубым нарушением принципов международного права", заявил глава отдела внешней политики МИД КНДР.

"Действия "многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" (...) являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", - говорится в заявлении, которое публикует ЦТАК.

Как считают в МИД КНДР, "многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", созданная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и РФ, является "политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран".

Отмечается, что Запад таким образом пытается "посягнуть на суверенные права КНДР".

В МИД подчеркнули, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нацелено "на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государств, на гарантию мира и стабильности в евразийском регионе" и соответствует уставу ООН.

"КНДР имеет право на принятие мощных ответных мер в защиту своих прав и интересов от нарушения суверенитета и вмешательства членов-государств "многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" во внутренние дела", - заявили в министерстве.

МИД КНДР Пхеньян Москва
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