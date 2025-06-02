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Умер экономист Стэнли Фишер

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Стэнли Фишер, один из наиболее влиятельных мировых экономистов, умер в возрасте 81 года. Как сообщил The New York Times его сын, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Фишер был зампредседателя Федеральной резервной системы США в 2014-2017 годах, руководителем Банка Израиля в 2005-2013 годах, первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда в 1994-2001 годах. В послужном списке Фишера также пост главного экономиста Всемирного банка и зампредседателя совета директоров Citigroup Inc.

Также Фишер преподавал в Массачусетском технологическом институте (MIT). В числе его учеников были экс-министр финансов США Ларри Саммерс, бывший председатель ФРС Бен Бернанке, экс-президент Европейского центрального банка и премьер-министр Италии Марио Драги, а также нынешний глава Банка Японии Кадзуо Уэда, пишет The Wall Street Journal.

Одной из наиболее известных работ Фишера является учебник "Макроэкономика", написанный им в соавторстве с коллегой по MIT Руди Дорнбушем в 1978 году. Тринадцатое издание книги было опубликовано в 2018 году.

После прихода Дональда Трампа на пост президента США на первый срок в начале 2017 года Фишер предупреждал о рисках планировавшегося новой администрацией смягчения жесткого финансового регулирования, введенного после финансового кризиса 2008 года. Он считал такие попытки "чрезвычайно опасными и исключительно близорукими".

"Моя картина экономики предполагает, что США являются якорем, а не источником волатильности", - говорил тогда Фишер.

Он покинул пост зампредседателя ФРС в конце 2017 года - на шесть месяцев раньше положенного срока, объяснив это в письме к Трампу "личными причинами".

Citigroup США ФРС MIT Стэнли Фишер Банк Израиля
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