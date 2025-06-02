РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира, и Киев взял время, чтобы его изучить, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

"План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат - ответят. Мы посмотрим", - добавил Мединский.



