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В США намерены отменить ограничения на добычу нефти и газа на части территорий на Аляске

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предлагает отменить введенные при его предшественнике Джо Байдене ограничения на добычу нефти и газа на территории так называемого Национального нефтяного резерва Аляски (NPRA), пишет в понедельник The Hill.

"Национальный нефтяной резерв Аляски был создан, чтобы его разрабатывали разумным образом, чтобы обеспечивать энергетическую безопасность США", - приводит издание заявление главы МВД США Дага Бергама. Именно возглавляемое им ведомство отвечает за управление этой территорией на Аляске.

"Решение, принятое в 2024 году (по ограничению добычи углеводородов - ИФ), - признак того, что предназначение этой территории игнорировали. Вместо добычи мы увидели преграды (...). Теперь мы восстановим нужный баланс и вновь начнем заботиться о нашем будущем в сфере энергетики", - добавил он, комментируя планы по Аляске.

The Hill отмечает, что администрация США намерена отменить ограничения на территории в примерно 52,6 тыс. кв. км. Общая площадь Национального нефтяного резерва Аляски - около 93 тыс. кв. км.

Во время президентства Байдена администрация США ограничила возможности по добыче энергоресурсов в NPRA. Это делалось для защиты гризли, белых медведей, карибу и других животных. Кроме того, в Вашингтоне при Байдене считали, что ограничения нефтегазовых проектов поможет сохранить образ жизни коренных народов.

NPRA учредили в 1923 году. На тот момент власти полагали, что нефть на этой территории не следует добывать, так как она будет стратегическим запасом для нужд американских ВМС.

США Аляска газ нефть
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