Турция к 2028 г. намерена довести добычу газа в Сакарье до 40 млн куб. м в сутки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Турция планирует в течение нескольких лет довести добычу газа на месторождении в Сакарье до 40 млн кубометров в сутки, заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

"Сегодня мы добываем 9,5 млн кубометров газа в сутки на газовом месторождении в Сакарье. В 2026 году эта цифра возрастет вдвое, а до 2028 года суточная добыча достигнет 40 млн кубометров", - сказал Байрактар в понедельник в Баку открытии на "Бакинской энергетической недели".

Текст выступления Байрактара опубликован на сайте президента Азербайджана.

По его словам, кибербезопасность и меняющаяся ситуация на рынках волей-неволей оказывают свое влияние. "Здесь на передний план, наряду с закупками и поставками, выходят вопросы гибкости, устойчивости, доступности ресурсов. На фоне стремительного роста потребностей в инфраструктуре актуализируется также вопрос стабильности, и для обеспечения этого мы должны диверсифицировать ресурсы", - отметил он.

По его словам, "широкие возможности поставок обусловливают необходимость высокой взаимосвязанности и наличия надежных рынков". "Важны три ключевых фактора - безопасные поставки, сокращение зависимости и доступность. Для обеспечения этого важно развивать альтернативную энергию, атомную энергию, нефтегазовую промышленность, в том числе критические минеральные ископаемые", - подчеркнул министр.

Байрактар добавил, что в Турции альтернативная энергия составляет 60% вырабатываемой электроэнергии. "Мы поставили перед собой цель довести до 2035 года выработку солнечной и ветряной энергии до 120 гигаватт. С этой целью мы в прошлом году внесли в энергетическую корзину альтернативную энергию в объеме 7 гигаватт. Целью развития инфраструктуры является удовлетворение растущего спроса экономики. Для этого мы планируем в следующем году ввести в действие зарядочные депо и атомную станцию", - сказал министр.