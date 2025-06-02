Лавров обсудил с замглавы генсека ООН ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томас Флетчер в ходе встречи уделили особое внимание обстановке на Украине с упором на деполитизацию гуманитарных усилий Организации, сообщает в понедельник российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

На Смоленской площади отметили, что стороны, кроме того, обсудили общие вопросы функционирования УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов) ООН и системы гуманитарного реагирования Всемирной организации с учетом комплексной реформы "ООН-80". "Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД сообщили, что "в дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме".

Флетчера также отдельно принял глава МЧС Александр Куренков, добавили в ведомстве.