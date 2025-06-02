Потребности в инвестициях в сферу нефтедобычи в мире до 2050 года оцениваются в $17,4 трлн

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Потребности в инвестициях в сферу нефтедобычи в мире до 2050 года оцениваются в $17,4 трлн, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"Углеводороды по-прежнему составляют 80% сегодняшнего энергетического баланса, как было и в 1980-х годах. (...) Сегодня мир из года в год продолжает потреблять все больше нефти. Это факты и первичные данные", - сказал Хайсам аль-Гайс в понедельник в Баку на открытии "Бакинской энергетической недели".

Текст выступления генсека ОПЕК опубликован на сайте президента Азербайджана.

По его словам, фактически, в прошлом году потребление газа, угля, нефти, а также возобновляемых источников энергии достигло рекордных уровней во всем мире.

"Миру нужно больше всех видов энергии, и я подчеркиваю - "все виды энергии", учитывая рост населения, урбанизацию, особенно в развивающихся странах, экономический рост и новые энергоемкие отрасли, такие как искусственный интеллект и интеллектуальный анализ данных. И да, наша будущая энергетика должна быть такой, в которой мы все сокращаем выбросы. Пути назад нет. Но это также должно быть будущее, в котором мы обеспечиваем энергетическую безопасность и доступность энергии для всех. Это подводит меня к трем ключевым важным моментам", - отметил он.

Во-первых, отметил генсек, энергетическое будущее не должно быть идеологически обусловленным. "Это не тот мир, в котором, как некоторые хотят заставить нас поверить, возобновляемые источники энергии и электромобили могут в одночасье заменить нефть и газ. Это мир, которому нужна последовательность в посылах, а не резкие перепады, свидетелями которых мы были в последние годы. В этой связи нам нужно быть реалистичными и прагматичными в отношении того, что каждый источник энергии может на самом деле нам дать. И гарантировать, что все доступные технологии используются для сокращения выбросов", - сказал аль-Гайс.

Во-вторых, необходимо оценить потребности всех людей во всем мире, поскольку миллиарды людей во многих частях мира все еще испытывают недостаток в энергии.

"В-третьих, нам нужны инвестиции, инвестиции и еще больше инвестиций. Только для нефти мы видим инвестиционные потребности в размере $17,4 трлн. Это почти $650 млрд в год с настоящего момента до 2050 года, и абсолютно необходимо, чтобы эти инвестиции во все виды энергии и все технологии были сделаны. Потому что это поможет нам наметить соответствующие будущие энергетические пути для всех стран и всех народов мира", - подчеркнул он.

Касаясь взаимодействия ОПЕК и Азербайджана, аль-Гайс подчеркнул, что в ОПЕК с нетерпением ждут продолжения работы с Азербайджаном, "чтобы помочь обеспечить стабильное, безопасное и устойчивое энергетическое будущее для всех, будущее, которое требует всемерных усилий для поддержания рыночной стабильности".