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США настаивают, что Москва и Киев должны обсуждать украинское урегулирование напрямую

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Администрация США исходит из того, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы дальнейшие прямые переговоры России и Украины, заявила во вторник представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Как и говорил президент США, речь должна идти о переговорах между обеими сторонами", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Брюс отметила, что Вашингтон, оценивая ход переговоров, обращает внимание на факты, а не на заявления сторон. "Мы смотрим за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят", - подчеркнула она.

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