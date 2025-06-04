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Макрон и Мелони высказались за усиление европейской обороны

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европе следует в свете украинского кризиса усиливать собственные оборонные возможности, заявили премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Требуется амбициозное усиление европейской обороны. Речь идет как о выделении средств на эти цели, так и о поддержке ВПК и европейских технологий", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров двух лидеров в Риме.

В нем указывается, что такое усиление поможет урегулированию украинского конфликта. Также Макрон и Мелони напомнили о готовности продолжать оказывать поддержку Киеву.

Франция Эммануэль Макрон Италия Джорджа Мелони Европа оборона
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