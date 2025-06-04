Нетаньяху выразил признательность Алиеву за содействие диалогу Израиля и Турции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву за роль Баку в содействии диалогу между Израилем и Турцией.

"Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни, и они еще больше укрепились благодаря общим ценностям, прочным дружеским связям между двумя народами. За эти годы мы развили партнерство, основанное на взаимном доверии, доброй воле и подлинном уважении между нашими правительствами и народами", - отмечается в послании Нетаньяху, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Премьер подчеркнул, что высоко ценит постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры, а также проявленную им твердую солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. "Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы. Я также хочу выразить признательность за роль Азербайджана в содействии диалогу между Израилем и Турцией, развитии регионального сотрудничества", - отметил Нетаньяху.

Он добавил, что под руководством Алиева "Азербайджан стал фактором стабильности и силы, маяком процветания и моделью успешного экономического развития во всем регионе".

Нетаньяху также выразил сожаление, что по причине непредвиденной ситуации возникла необходимость в изменении рабочего графика премьера, и это вынудило его отложить долгожданный визит в Азербайджан (в начале мая - ИФ). "Тем не менее, я искренне надеюсь, что мы назначим встречу в удобное для Вас время либо в Израиле, либо в Азербайджане для того, чтобы продолжить обсуждение наших общих интересов и желаний", - подчеркнул израильский премьер.