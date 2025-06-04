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Рютте отметил, что НАТО не увязывает вступление Украины в альянс с мирным договором

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В НАТО продолжают рассматривать вопрос о вступлении Украины в свои ряды, но в организации никогда не связывали решение о возможном членстве страны с украинским урегулированием, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Предложение Вашингтона показать украинцам необратимый путь в НАТО всё еще актуально, здесь никаких изменений. Но Украине никогда не обещали, что потенциальное членство в НАТО будет связано с мирным договором или с прекращением огня", - сказал Рютте.

"Мы выстраиваем мосты", - сказал Рютте, заверяя, что ситуация с изучением темы с вероятным членством Украины продолжает развиваться.

Кроме того, генсек напомнил, что размер военной помощи НАТО для Украины в январе-марте этого года составил 20 млрд евро, в то время как за весь 2024 год – 50 млрд евро.

НАТО Марк Рютте Украина
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