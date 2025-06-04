Израиль в 2024 году нарастил экспорт вооружений до $14,8 млрд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Израиль в прошлом году экспортировал рекордные объемы вооружений на $14,8 млрд. Об этом сообщили в среду израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны, в частности издание The Times of Israel.

Это на 13% больше, чем в 2023 году, отмечается в сообщении.

Свыше 50% контрактов в 2024 году пришлись на европейские страны против 35% годом ранее, говорится в докладе.

Резкий рост европейского спроса эксперты связывают с изменившейся ситуацией в сфере безопасности в мире.

23% экспорта пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 9% – на Северную Америку.

Особый интерес у покупателей вызвали израильские системы ПВО. Почти половина всех экспортных контрактов (48%) пришлась на такие комплексы, как "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела" и другие. Это значительно выше показателя в 36% в 2023 год сообщили в военном ведомстве.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в опубликованном в апреле докладе сообщил, что в 2024 году зафиксирован самый резкий как минимум со времен конца холодной войны рост оборонных расходов по всему миру – 9,4%.

"Мировые расходы на оборону достигли $2,718 трлн в 2024 году, что стало ростом на 9,4% в реальном выражении по сравнению с 2023 годом и самым резким ростом по сравнению с предыдущим годом как минимум со времен конца холодной войны", - говорилось в документе SIPRI.

Оборонные расходы выросли во всех регионах и больше всего – в Европе и на Ближнем Востоке.