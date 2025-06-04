В Бангалоре в давке после матча по крикету погибли 11 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Индии давке у стадиона в городе Бангалор погибли 11 человек, еще 33 получили травмы, пишет Hindustan Times со ссылкой на главного министра штата Карнатака Сиддарамайю.

Давка началась во время празднования победы местной команды по крикету Royal Challengers в индийской премьер-лиге. Чиновник отметил, что на спортивный объект пришло намного больше людей, чем его вместимость. "Пришли 200 тысяч или 300 тысяч человек, в то время как стадион вмещает всего 35 тысяч", - добавил Сиддарамайя.

Ассоциация крикета Карнатаки организовала на "домашнем" стадионе команды торжественную церемонию по случаю этой победы. По словам очевидцев, болельщики в надежде пробраться на площадку и увидеть игроков забирались на стены и заборы; билетов у многих из них при себе не было. Сотрудники полиции пытались взять ситуацию под контроль, однако не смогли предотвратить давку.

Позднее телеканал NDTV сообщил, что число пострадавших выросло до 47 человек.