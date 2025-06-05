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Европейские рынки акций в основном завершили сессию в плюсе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в среду в плюсе, исключением стал испанский индикатор.

Некоторую поддержку рынкам оказали сигналы продвижения торговых переговоров между США и Евросоюзом. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил после встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, что переговоры движутся в "верном направлении", и стороны рассчитывают сохранить этот импульс.

Ранее Грир говорил, что ЕС предложил "надежную отправную точку" для переговоров и что обсуждение торговых вопросов продвигается довольно быстро.

Шефчович отметил однако, что решение Вашингтона о повышении пошлин на импорт стали и алюминия не помогает переговорам. Как сообщалось, во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлин на импорт стали и алюминия до 50% с 25%, сделав исключение для Великобритании.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка прибавил 0,47%, составив 551,02 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,16%, германский DAX - на 0,77%, французский CAC 40 - на 0,53%, итальянский FTSE MIB - на 0,02%, испанский IBEX 35 снизился на 0,19%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, опубликованные в среду, снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Однако финальные значения индикаторов были пересмотрены с повышением.

Так, сводный PMI, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае составил 50,2 пункта (предварительно - 49,5 пункта) против 50,4 пункта в апреле, PMI сферы услуг уменьшился до 49,7 пункта (предварительно - 48,9 пункта) против 50,1 пункта месяцем ранее.

Сводный PMI в Великобритании в мае увеличился до 50,3 пункта (предварительно 49,4 пункта) с 48,5 пункта в апреле, индикатор сферы услуг индикатор повысился до 50,9 (предварительно - 50,2 пункта) с 49 пунктов.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду стали акции польского разработчика видеоигр CD Projekt, подорожавшие на 17,7%.

Стоимость бумаг STMicroelectronics подскочила на 11,2%. Главный исполнительный директор компании Жан-Марк Шери заявил на мероприятии в Париже, что чипмейкер сократит в общей сложности 5 тыс. рабочих мест в течение следующих трех лет.

Капитализация датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk увеличилась на 2,1%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил о заключении соглашения с подразделением Maersk для совместной работы над электрификацией оборудования для обработки контейнеров.

Акции Airbus подорожали на 2,3% на сообщениях СМИ о том, что Китай может заказать у компании сотни самолетов в следующем месяце.

Рыночная стоимость Remy Cointreau выросла на 4%. Французский производитель алкогольной продукции в прошлом фингоду резко сократил чистую прибыль и выручку, однако глава компании Эрик Валлат на встрече с инвесторами заявил, что худший период уже позади. Remy Cointreau ожидает в текущем фингоду увеличения выручки на 4-6%.

Лидерами снижения в сводном индексе в среду стали акции ритейлера B&M European Value Retail (-14,7%), а также онлайн-аптеки Redcare Pharmacy (-13,9%).

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