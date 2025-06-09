Вэнс раскритиковал Байдена за нежелание урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал администрацию экс-президента Джо Байдена за поддержку конфликта на Украине и нежелание достичь дипломатического урегулирования.

"То, что произошло с администрацией Байдена (...), это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, что вообще не занимались дипломатией", - сказал Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend.

"Например, они направили Украине $300 млрд, и президент Соединенных Штатов никогда не пытался добиться дипломатического урегулирования", - добавил он.

По словам Вэнса, он рад тому, что нынешняя администрация США добиться "урегулирования".

В минувший понедельник состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.