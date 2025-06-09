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Уолл-стрит выросла на данных по рынку труда

Уолл-стрит выросла на данных по рынку труда
Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны.

S&P 500 завершил торги выше отметки в 6000 пунктов впервые с февраля, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в США в мае увеличилось на 139 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

"Майский отчет Минтруда оказался лучше, чем ожидалось. Это показывает, что рынок труда держится хорошо, несмотря на видимые тенденции замедления роста экономики", - отмечает аналитик Ameriprise Financial Энтони Саглимбене, слова которого приводит CNBC.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу также оказали сигналы о том, что Вашингтон и Пекин будут стремиться к решению торгового спора. Днем ранее состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли, и Трамп оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Salesforce Inc. (+2,8%), Amazon.com Inc. (+2,7%), UnitedHealth Group Inc. (+2,5%), Chevron Corp. (+2,4%).

Заметный подъем показали бумаги чипмейкеров, включая Nvidia Corp. (+1,2%), Micron Technology Inc. (+2,1%), Advanced Micro Devices Inc. (+0,4%).

Между тем бумаги Broadcom Inc. подешевели на 5%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года в 2,3 раза, выручку - на 20%. Скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка, а выручка совпала с прогнозом.

Акции Tesla Inc. подорожали на 3,7% после падения на 14% по итогам предыдущей сессии на фоне конфликта главы и основателя компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Котировки бумаг всего пяти компаний Dow Jones завершили торги в пятницу в минусе. Бумаги Home Depot Inc., McDonald's Corp., 3M Co. и Walmart Inc. потеряли по 0,5%, Sherwin-Williams Co. - 0,1%.

Капитализация Lululemon Athletica Inc. упала на 19,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды ухудшил годовой прогноз из-за повышения пошлин на импорт товаров в США.

Акции конкурирующей Nike Inc. подорожали на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 443,13 пункта (1,05%) и составил 42762,87 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 61,06 пункта (1,03%) - до 6000,36 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 231,5 пункта (1,2%), составив 19529,95 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Трамп США
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