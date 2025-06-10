США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту.

"Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.

В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.