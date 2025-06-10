Поиск

США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту.

"Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.

В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.

Минюст США Юрий Гугнин криптовалюта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров с США пройдет в воскресенье

Вашингтон и Тегеран проведут очередной раунд переговоров в четверг

Трамп положительно оценил очередной раунд торговых переговоров США и КНР

Беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, движение в городе частично ограничено

Беспорядки в Лос-Анджелесе стихли, движение в городе частично ограничено

Что произошло за день: понедельник, 9 июня

Рютте заверил, что обещание принять Украину в НАТО останется в силе

Рютте заверил, что обещание принять Украину в НАТО останется в силе

Генсек НАТО заявил, что альянсу нужны миллионы артснарядов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

В Кремле считают, что НАТО тратит деньги на защиту от мнимых угроз от России

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе421 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6522 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });