Турбизнес не подтвердил массовые случаи аллергии на солнце у россиян в Турции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров (АТОР) не подтвердили массовое заболевание российских туристов в Турции аллергией на солнце, сообщения о котором появились в СМИ.

"Сегодня в одном из телеграм-каналов, появилась информация о массовом заболевании туристов из России в Турции. По оперативной информации от туроператоров - членов РСТ, массовых обращений от граждан не поступало. По данным страховых компаний, обращений по договорам страхования с аналогичными жалобами также не зафиксировано", - заявил РСТ.

С аналогичным комментарием выступили в АТОР.

"Массовых случаев аллергии на солнце туроператоры и страховые компании не фиксируют, количество обращений в пределах ежегодной нормы. По данным страховых компаний, случаи аллергии на солнце встречаются каждый год регулярно, но не в массовом количестве. Например, у страховщика "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" (работает с несколькими крупными операторами в Турции) аллергия на солнце - страховой случай, который входит и в базовую, операторскую страховку. У других страховых компаний аллергия входит в "исключения", которые не покрываются полисом", - сообщила ассоциация.

Туроператоры советуют перед поездкой за границу приобретать полисы медицинского страхования, которые покрывают все возможные риски, в том числе солнечные ожоги, аллергию на солнце, травмы при катании на водных горках и другие.