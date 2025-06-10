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Paramount сократит 3,5% рабочих мест в США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская Paramount Global сократит 3,5% рабочих мест в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документ, распространенный среди сотрудников медиакомпании.

Сокращения затронут несколько сотен тысяч человек.

Paramount вынуждена урезать расходы в условиях ослабления спроса на услуги кабельного телевидения, а также экономических проблем.

"Изменения необходимы для адаптации к условиям, в которых мы работаем, и улучшения позиций компании", - говорится в документе.

В сентябре прошлого года компания объявила о сокращении 15% штата в США, то есть порядка 2 тыс. сотрудников.

Акции Paramount теряют в цене 0,2% в начале торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,5%.

Paramount Paramount Global США
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