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США приветствуют обмены пленными между Россией и Украиной

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - США приветствуют договоренности РФ и Украины об обмене военнопленными, заявила во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Мы приветствовали продвижение по вопросу обмена пленными", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что "единственное решение конфликта - это когда стороны говорят напрямую друг с другом".

"По крайней мере, мы это сейчас наблюдаем", - подчеркнула Брюс.

По ее словам, в настоящее время Вашингтон находится "в тесном контакте с обеими сторонами на высоком уровне", однако не является вовлеченной в переговоры стороной.

Отвечая на вопрос, обсуждают ли США тему украинского урегулирования с другими странами, в частности, с Турцией, Брюс сказала: "Мы говорим на эту тему со всеми нашими союзниками, но я не буду раскрывать детали этих разговоров".

9 июня Минобороны РФ заявило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. "Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", - говорилось в сообщении.

Во вторник министерство обороны РФ сообщило, что вторая группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена, взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Обмен военнопленными происходит в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Вашингтон Минобороны РФ Госдеп РФ США Украина
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