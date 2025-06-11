Европейские рынки акций не показали единой динамики во вторник

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями.

Инвесторы следили за новостями компаний и ходом американо-китайских переговоров, проходивших в Лондоне.

Индекс Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,02% - до 553,12 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,77%, итальянский FTSE MIB - 0,63%, испанский IBEX 35 - 0,21%. Британский FTSE 100 прибавил 0,24%, французский CAC 40 - 0,17%.

Министр торговли США Говард Латник во вторник дал положительную оценку торговым переговорам Вашингтона и Пекина. "Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю, что они займут и весь сегодняшний день. Они идут хорошо, и мы проводим много времени вместе", - приводят западные СМИ слова Латника. Накануне президент США Дональд Трамп также положительно отозвался о ходе консультаций.

Как показали опубликованные во вторник данные, число британцев, работающих на полной занятости, в мае упало на 109 тыс. человек, до 30,2 млн. Падение стало седьмым подряд и рекордным с мая 2020 года. Уровень безработицы в феврале-апреле повысился до 4,6% с 4,5% в январе-марте.

Средний размер заработной платы без учета бонусов в Великобритании увеличился в феврале-апреле на 5,2%, минимальными темпами с июля-сентября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали подъема на 5,3%.

Банк Англии обращает особое внимание на рост зарплат в стране как на важный фактор инфляции при принятии решений об изменении ключевой процентной ставки.

Наибольший рост среди компонентов сводного европейского индекса показали котировки акций бельгийского производителя комплектующих для электромобилей Umicore, подскочившие на 17,2% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для них до "покупать".

Капитализация финской нефтегазовой Neste Oyj увеличилась на 9,6%, британской строительной компании Vistry Group - на 9,4%. Акции британ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ского девелопера Bellway подорожали на 7,9% после того, как компания улучшила прогноз на 2025 финансовый год.

Лидерами снижения стали поставщики оборонного сектора: акции шведской Saab AB подешевели на 9,5%, британской QinetiQ Group - на 6,7%, итальянской Leonardo - на 6,3%, германской Rheinmetall - на 5,8%.

Рыночная стоимость швейцарского банка UBS Group сократилась на 4,8% после того, как регулятор потребовал от него увеличить резервы на $24 млрд.

Цена бумаг британского производителя алкоголя Diageo выросла на 1,2% на сообщениях СМИ, что компания рассматривает возможность продажи доли в индийской команде по крикету Royal Challengers Bengaluru. Стоимость клуба может быть оценена в $2 млрд.

Котировки акций Rolls-Royce завершили торги снижением на 0,9%, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе сессии на новостях о получении компанией контракта на строительство малых модульных ядерных реакторов в рамках британской госпрограммы развития передовых ядерных технологий.

Лучшие результаты в составе FTSE 100 продемонстрировали строительная компания Persimmon и девелопер Barratt Redrow, прибавившие по 5,6% рыночной стоимости. Бумаги девелопера Taylor Wimpey поднялись в цене на 4,6%, ритейлера Marks & Spencer Group - на 3,8%, нефтегазовых Shell и BP plc - на 3,6% и 3,2% соответственно.

Лидером роста в CAC 40 стал автопроизводитель Stellantis (+5,1%). Рекламный холдинг Publicis Groupe, консалтингово-технологическая Capgemini и оператор сервиса международных платежей Edenred нарастили капитализацию на 2,5%. Акции TotalEnergies подорожали на 2,4%.