МВФ критикует Латвию за введение налога на сверхприбыль банков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд критически оценивает введенный в Латвии с 2025 года налог на сверхприбыль банков (так называемый, "взнос солидарности"), сообщает Dienas Bizness со ссылкой на агентство LETA.

Как заявил глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандао-Маркес, этот налог, который будет действовать в 2025-2027 годах, потенциально может привести к искажению рынка: росту кредитования недвижимости вместо кредитования предприятий.

"Это может повлиять на экономическую активность, так как кредиты предприятиям, как правило, более продуктивны, чем, например, кредиты на недвижимость (...). Это одно из наших главных опасений - возможность возникновения такого нежелательного побочного эффекта, и именно поэтому мы считаем, что правительство должно пересмотреть этот налог", - сказал Брандао-Маркес.

Миссия МВФ работала в Риге с 26 мая по 6 июня.

По прогнозам властей Латвии, "взносы солидарности" позволят собрать 96 млн евро в бюджет‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ 2025 года, 60,8 млн евро - в 2026 году и 66 млн евро - в 2027 году.

Предполагается, что кредитные учреждения будут вносить ежеквартальные авансовые платежи по этому налогу. При этом установлен механизм возврата "взносов солидарности", который предусматривает возвращение до 100% суммы налога, если кредитная организация достигает определенных темпов роста кредитования. Латвийский Минфин считает, что введение налога на сверхприбыль банков позволит удовлетворить потребности сектора госбезопасности.

Налог на сверхдоходы банков с 2023 года действует в соседней с Латвией Литве. За 2023 год работающие в Литве банки уплатили более 250 млн евро по этому налогу. В 2024 году планировалось получить около 220 млн евро. Первоначально срок действия налога ограничивался 2023-2024 годами, но затем он был продлен на 2025 год. В текущем году, по расчетам Банка Литвы, поступления по этому налогу могут составить 50-70 млн евро.

Введение такого же налога обсуждали и в Эстонии.