FT сообщила, что банки в ЕС выплатили 1,1 млрд евро уволенным топ-менеджерам

Речь идет о выплатах за период с 2018 по 2024 год, отмечает газета

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ведущие банки Европейского союза выплатили уволенным топ-менеджерам более 1,1 млрд евро в период с 2018 по 2024 год, пишет Financial Times.

В том числе Deutsche Bank, HSBC и Santander заплатили почти 850 млн евро в виде компенсаций при увольнении сотрудников на руководящих должностях. Societe Generale, BNP Paribas, Barclays и UBS в указанный период потратили на компенсации 275 млн евро.

Общая сумма в размере 1,13 млрд евро была распределена между примерно 2,1 тыс. топ-менеджеров. То есть в среднем компенсация за ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​увольнение составила порядка 540 тыс. евро на человека.

Испанский банк Santander в последние семь лет выплачивал самую высокую компенсацию за увольнение - в среднем 780 тыс. евро. Также этот банк выплатил рекордную сумму отступных одному сотруднику - 11,2 млн евро в 2021 году. Deutsche Bank дважды платил уволенным топ-менеджерам по 11 млн евро, в 2018 и 2019 годах.

"Сейчас выходные пособия стали намного более привлекательными, чем раньше", - приводит FT слова неназванного источника, занимающегося рекрутингом в банковской сфере.