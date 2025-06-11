Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич впервые посетит Украину, сообщает пресс-служба сербского лидера.

"Президент Республики Сербия Александр Вучич посетит Украину с однодневным визитом в среду, 11 июня 2025 года, где примет‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в саммите примут участие высокопоставленные представители 12 стран Юго-Восточной Европы, отмечают западные СМИ.

В сообщениях указывается, что это первый визит Вучича на Украину за 12 лет пребывания у власти.