Глава МВД Абхазии объявил внезапную проверку сотрудников ГАИ на наркотики

Сотрудники с положительными результатами будут уволены

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут во время совещания с личным составом подразделений Госавтоинспекции внезапно объявил проверку сотрудников ГАИ на наркотики.

Тестирование проходило в здании МВД, где лаборанты республиканского наркологического диспансера подготовили все необходимое для процедуры освидетельствования. Проверка проводилась на употребление десяти наркотических средств.

Первыми тесты сдали сам Киут и его заместитель Беслан Чкадуа, а затем руководство и сотрудники ГАИ.

Тестирование прошли более ста человек. Среди них, по словам министра внутренних дел, оказались и сотрудники, употребляющие наркотики.

"К сожалению есть и положительные результаты. Все сотрудники, употребляющие наркотики и психотропные вещества будут уволены по статье без права восстановления", - заявил глава МВД. Киут добавил, что обязательное освидетельствование на наркотики должны пройти все сотрудники МВД и других органов госуправления.