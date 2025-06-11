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Трамп призвал активизировать закупки дронов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в современных конфликтах беспилотники заменяют многие типы вооружений, и необходимо активизировать закупки высококлассных дронов.

"Закупать больше дронов (...), больше и лучше", - сказал он в интервью The New York Post, отвечая на вопрос о том, как нужно поступать военным в контексте массового использования беспилотников в конфликтах.

При этом Трамп назвал конфликт на Украине "войной дронов". По его словам, сейчас все изучают использование БПЛА в этом конфликте.

Президент США согласился с мнением, что беспилотники представляют угрозу безопасности, однако, по мнению президента, запретить их в США нельзя.

Трамп отметил, что никто не думал, будто дроны могут стать настолько прорывной разработкой, которой теперь в войсках заменяют многие другие виды вооружений, в том числе самолеты.


США Дональд Трамп
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