Умер сооснователь группы Beach Boys Брайан Уилсон

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Музыкант, вокалист, сооснователь музыкальной группы Beach Boys Брайан Уилсон умер в возрасте 82 лет, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на заявление семьи.

О причинах смерти Уилсона не сообщается. Известно, что музыкант страдал от деменции.

Брайн Уилсон родился в 1942 году. Он основал Beach Boys в 1961 году вместе с братьями Деннисом (1944-1983) и Карлом (1946-1998), двоюродным братом Майком Лавом (1941) и другом Аланом Джардином (1942). Дебютную песню Surfin' Брайан Уилсон написал в соавторстве с Лавом. А одиннадцатый альбом Pet Sounds, вышедший в 1966 году и считающийся значимым в истории музыки, почти полностью был написан Брайаном.

Брайн Уилсон сталкивался с психическими проблемами и страдал от наркозависимости, что влияло на его участие в группе.

В 1988 году он начал сольную карьеру и выпустил альбом Brian Wilson. Он продолжал выступать до 2022 года.

Группа Beach Boys была принята в Зал славы рок'н'ролла в 1988 году. Она существует до сих пор и продолжает проводить туры.