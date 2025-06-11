Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере образования

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр образования КНДР Ким Сын Ду в среду подписали соглашение о сотрудничестве в области образования.

"Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, профобучения, организации отдыха и оздоровления детей, выявления и поддержки одаренных учащихся", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Министерства собираются сотрудничать по нескольким направлениям, включая проведение совместных ярмарок, семинаров и выставок с участием образователь‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ных организаций двух стран, уточнили в пресс-службе.

"Особое внимание будет уделено развитию изучения русского языка в КНДР, проведению конкурсов и олимпиад, популяризации электронных образовательных ресурсов на русском и корейском языках среди детей и подростков. В перспективе в КНДР планируется создать образовательный центр по обучению русскому языку и общеобразовательным предметам на русском языке, а в России открыть центр по изучению корейского языка", - отмечается в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась на площадке технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк им. Башира Рамеева" в Казани в рамках третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее".