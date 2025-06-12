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Путин продолжит в четверг серию совещаний по госпрограмме вооружений

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг продолжит серию специальных совещаний, посвященных реализации госпрограммы вооружений.

Накануне российский лидер на первом совещании, посвященном этой теме, поставил задачу сформировать новую долгосрочную программу развития всего комплекса вооружений на период 2027-2026 годов.

"Наша задача - сформировать новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов воо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных", - заявил Путин в среду.

Кроме того, 12 июня, в День России, президент проведет церемонию вручения золотых медалей "Герой труда" и знаков лауреатов госпремий.

"Президент также встретится с участниками программы "Время Героев", тоже будет такой большой субстантивный разговор", - заявил журналистам в преддверии мероприятия пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин День России
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