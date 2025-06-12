Посол РФ в Баку заявил, что Москва готова помогать в нормализации между Азербайджаном и Арменией

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Москва поддерживает мир на Южном Кавказе, готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

"Для России очень важно, чтобы на Южном Кавказе был мир. И благодаря мудрости Ильхама Алиева (президент Азербайджана - ИФ) и его отношениям с Владимиром Путиным (президент РФ - ИФ), этот мир сейчас восстановлен", - заявил Евдокимов в интервью телеканалу BakuTV.

По его словам, Москва приветствует достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора и заинтересована в продолжении процесса нормализации между странами.

Посол отметил‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌, что Россия готова предпринять все необходимые усилия для развития транспортных маршрутов между Азербайджаном и Арменией, для продолжения делимитация границы между ними.

Евдокимов подчеркнул, что отношения Баку и Москвы активно развиваются, о чем свидетельствует тот факт, что президенты Азербайджана и РФ в прошлом году встречались четыре раза, Путин совершил государственный визит в Азербайджан, премьеры двух стран провели три встречи, постоянный контакт осуществляется на уровне вице-премьеров Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука.

Дипломат добавил, что РФ и Азербайджан имеют большой потенциал для развития союзнических отношений.