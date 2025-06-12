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Глава Минобороны ФРГ прибыл с визитом в Киев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус в четверг начал визит в Киев, по прибытии заявил о планах обсуждать дальнейшую поддержку Украины Европой, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

"Конечно, здесь речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и Европы в будуще‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​м. Что мы можем сделать, например, в сфере промышленного сотрудничества и в иных областях", - сказал министр.

Ранее, напоминает газета, Писториус дал старт ряду международных инициатив по укреплению противовоздушной обороны Украины и защите от беспилотников, по обеспечению безопасности ее систем связи.

ФРГ Борис Писториус
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