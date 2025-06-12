Вице-премьер Туркменистана назвал Россию одним из ключевых торговых партнеров

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом более $1,6 млрд, сказал вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов на официальном приеме в честь Дня России, организованном посольством РФ в Ашхабаде, сообщает в четверг новостной портал туркменского Гостелерадио.

По словам вице-премьера, за январь-июнь 2025 года объем торговли вырос на 58%. В целом, с 1991 года товарооборот между двумя странами превысил $60 млрд.

"Туркменистан и Российскую Федерацию связывает прочное стратегическое партнерство, опирающееся на богатый исторический опыт, добрососедство и взаимное уважение", сказал Гелдимырадов.

Как пишет Туркменское информационное агентство Orient, Гелдимырадов отметил позитивную динамику роста взаимного товарооборота и заметно меняющуюся структуру‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ экспорта туркменской продукции в Россию, где увеличивается доля продукции перерабатывающих отраслей.

Вице-премьер также подчеркнул, что железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран открывает широкие перспективы для увеличения объёмов и качества торгово-экономического взаимодействия по линии "Север-Юг".

По его мнению, огромный потенциал взаимодействия существует в промышленности и энергетике, транспортно-транзитной и логистической сферах, цифровой экономике, а также в сотрудничестве между представителями частного сектора.

Он подчеркнул особое значение гуманитарного партнерства.

"Российские вузы по-прежнему остаются востребованными среди молодежи Туркменистана. Продолжается активное сотрудничество в сферах науки, медицины, спорта, а также в деле сохранения общего культурного наследия", - отметил Гелдимырадов.