Поиск

Вице-премьер Туркменистана назвал Россию одним из ключевых торговых партнеров

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом более $1,6 млрд, сказал вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов на официальном приеме в честь Дня России, организованном посольством РФ в Ашхабаде, сообщает в четверг новостной портал туркменского Гостелерадио.

По словам вице-премьера, за январь-июнь 2025 года объем торговли вырос на 58%. В целом, с 1991 года товарооборот между двумя странами превысил $60 млрд.

"Туркменистан и Российскую Федерацию связывает прочное стратегическое партнерство, опирающееся на богатый исторический опыт, добрососедство и взаимное уважение", сказал Гелдимырадов.

Как пишет Туркменское информационное агентство Orient, Гелдимырадов отметил позитивную динамику роста взаимного товарооборота и заметно меняющуюся структуру‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ экспорта туркменской продукции в Россию, где увеличивается доля продукции перерабатывающих отраслей.

Вице-премьер также подчеркнул, что железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран открывает широкие перспективы для увеличения объёмов и качества торгово-экономического взаимодействия по линии "Север-Юг".

По его мнению, огромный потенциал взаимодействия существует в промышленности и энергетике, транспортно-транзитной и логистической сферах, цифровой экономике, а также в сотрудничестве между представителями частного сектора.

Он подчеркнул особое значение гуманитарного партнерства.

"Российские вузы по-прежнему остаются востребованными среди молодежи Туркменистана. Продолжается активное сотрудничество в сферах науки, медицины, спорта, а также в деле сохранения общего культурного наследия", - отметил Гелдимырадов.

Туркменистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмедабаде

"Росатом" построит в Узбекистане одну большую и одну малую АЭС

МИД Омана подтвердил, что 15 июня в Маскате будет новый раунд переговоров США и Ирана

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Что случилось этой ночью: четверг, 12 июня

Посол РФ в США заявил, что Трамп стремится восстановить отношения с Москвой

Посол РФ в США заявил, что Трамп стремится восстановить отношения с Москвой

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Трамп не исключил, что помирится с Маском

Трамп не исключил, что помирится с Маском
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });