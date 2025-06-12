Министр обороны Австралии рассчитывает на поставку американских субмарин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Австралийский министр обороны Ричард Марлз в четверг заявил, что процесс пересмотра США соглашения о поставках Австралии атомных подводных лодок (АПЛ) является нормальной практикой с учетом заключения договора еще при предыдущей американской администрации, в 2021 году.

"Я думаю, что новая администрация имеет полное право на изучение этого вопроса. Мы приветствуем это, и мы продолжим работу", - цитирует Associated Press его слова.

Марлз добавил, что Британия также провела проверку соглашения.

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​томных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

В среду Financial Times сообщило о планах США провести ревизию соглашения. Это намерение вызвало беспокойство в Лондоне и Канберре.

Пока в рамках AUKUS Австралия не получила ни одной подводной лодки; планировалось, что реализация соглашения начнется ближе к 2030 году.

Две недели назад Марлз встречался с шефом Пентагона Питом Хегсетом "на полях" форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Затем австралийский министр заявлял о положительных ожиданиях от темпов реализации проектов AUKUS.

В своем выступлении перед участниками форума Хегсет не упоминал AUKUS, но говорил о нем, когда отвечал на вопросы. Он также призвал союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе наращивать оборонные расходы, говорил о необходимости формирования надежного сообщества партнеров и союзников в регионе.