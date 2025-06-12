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Группа стран ЕС "Веймар плюс" приветствует усилия США в переговорном процессе по Украине

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Заседавшие в четверг в Риме главы МИД стран группы "Веймар плюс" позитивно оценили в своем совместном заявлении роль США в организации мирных переговоров между Россией и Украиной.

Документ подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы приветствовали мирные усилия под руководством США и недавние переговоры между Украиной и Россией, которые представляют собой этап на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру при уважении международного права, в частности Устава ООН", - говорится в опубликованном документе.

В нем выражена благодарность Турции за ее участие и высказана готовность европейских стран "поддержать любую другую инициативу по содействию, которая может способствовать справедливому и прочному решению".

Участники встречи также приветствовали "конструктивные обязательства" Украины в этом процессе и ее готовность к 30-дневному прекращению огня "в качестве надежного отправного пункта для заслуживающих доверия и серьезных переговоров".

"Мы настоятельно призвали Россию сделать то же ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​самое без промедления и отказаться от своих неприемлемых максималистских требований и предварительных условий, чтобы продемонстрировать свою подлинную заинтересованность в мире. С этой целью мы подтвердили нашу готовность усилить давление на Россию..., в том числе путем введения новых санкций и борьбы с их обходом", - заявили участники римского совещания.

Они также отметили готовность "быстро принять новые меры, особенно в энергетическом и банковском секторах" и "продолжать замораживание российских суверенных активов".

В заявлении указывается, что справедливый и прочный мир должен включать "адекватные гарантии безопасности для Украины, начиная с сильной украинской военной и оборонной промышленности".

"С этой целью мы будем работать с Украиной, опираясь на трансатлантическое единство, над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, и мы готовы усилить нашу поддержку, в том числе путем укрепления оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной и изучения других форм сотрудничества в области безопасности и обороны, соответствующих нашей поддержке евроатлантической интеграции Украины", - сообщается в заявлении участников римской встречи.

Веймар плюс США Украина
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