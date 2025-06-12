Роскомнадзор заявил, что сбой в работе Google может быть связан с его инфраструктурой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проблемы в работе Google и ряда других зарубежных ресурсов, на которые жалуются пользователи по всему миру, могут быть связаны со сбоем на инфраструктуре этих сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"12 июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жало‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌бы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщила пресс-служба.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - добавили в РКН.

Ранее в четверг пользователи из разных стран мира стали жаловаться на сбои в работе ряда сервисов в том числе Discord, Twitch, Spotify, а также ряда приложений от компании Google.