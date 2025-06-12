Поиск

Роскомнадзор заявил, что сбой в работе Google может быть связан с его инфраструктурой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проблемы в работе Google и ряда других зарубежных ресурсов, на которые жалуются пользователи по всему миру, могут быть связаны со сбоем на инфраструктуре этих сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"12 июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жало‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌бы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщила пресс-служба.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - добавили в РКН.

Ранее в четверг пользователи из разных стран мира стали жаловаться на сбои в работе ряда сервисов в том числе Discord, Twitch, Spotify, а также ряда приложений от компании Google.

РКН Google Discord Spotify Twitch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не исключает возможность удара Израиля по Ирану

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

В Ахмадабаде 290 человек стали жертвами крушения самолета Air India

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

Президент Ирана пообещал, что Тегеран не прекратит обогащение урана

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

НАТО расширяет возможности наблюдения со спутников за Украиной, западными границами РФ

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале широкомасштабных учений

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6543 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });