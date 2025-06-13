США не намерены вместе с Израилем наносить удары по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Администрация США предупредила власти Израиля, что не будет оказывать им прямую помощь в случае удара по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что США напрямую не будут участвовать в каком бы то ни было ударе по ядерным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

При этом собеседники журналистов не уточнили, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, наприме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌р, с дозаправкой боевых самолетов.

"США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", - подчеркивает Axios.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль подготовился к возможному нанесению удара по иранским ядерным объектам. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на мирное решение проблемы иранского атома.

США и Иран в последние месяцы ведут переговоры по этой проблеме. Очередной раунд переговоров намечен на воскресенье.