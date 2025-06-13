В Белоруссии созданы войска беспилотных авиакомплексов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах Белоруссии созданы войска беспилотных авиационных комплексов, сообщил в пятницу начальник Генерального штаба ВС республики генерал-майор Павел Муравейко.

"В настоящее время в общей структуре в качестве самостоятельного компонента специальных войск Вооруженных сил созданы войска беспилотных авиационных комплексов", - доложил Муравейко президенту Белоруссии Александ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ру Лукашенко в ходе посещения 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, его цитирует пресс-служба Минобороны республики.

"На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск", - добавил глава белорусского Генштаба.