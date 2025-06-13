Лавров и глава МИД ОАЭ выразили крайнюю озабоченность в связи с ударами по Ирану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

"В ходе беседы была обсуждена кризисная ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке. При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ скорейшей деэскалации напряженности в регионе. В этом контексте была особо подчеркнута важность перевода конфронтации в переговорное русло", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке", - подчеркнули на Смоленской площади.