Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Иране

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные в общей сложности в пятницу атаковали более 200 целей в Иране, сообщают в пятницу израильские СМИ со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

"К настоящему моменту мы ударили по более чем‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ 200 целям, и мы продолжаем наносить удары", - сказал представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин.

Он также сообщил о ликвидации не менее шести иранских высокопоставленных военных и девять ученых-атомщиков.

В ночь на пятницу Армия обороны Израиля нанесла "упреждающие" удары по иранским ядерным объектам.