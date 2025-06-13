Совет управляющих МАГАТЭ обсудит в понедельник израильскую атаку на Иран

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По запросу России в понедельник состоится внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения израильских ударов по Ирану, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌е Михаил Ульянов.

"По запросу Российской Федерации в понедельник утром состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.