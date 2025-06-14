Свыше 70 самолетов ВВС Израиля ночью поразили цели в районе Тегерана
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В авиаударах в районе Тегерана в ночь на субботу приняли участие более 70 израильских самолетов, заявил представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин.
По сообщению The Times of Israel, самолеты нанесли удары по примерно 40 целям в районе иранской столицы.
По данным израильских военных, самолеты в течение 2,5 часов находились в небе над Тегераном.
"Это возможно после того, как стартовые удары подавили иранскую систему ПВО", - отметил Дефрин.