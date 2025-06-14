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Свыше 70 самолетов ВВС Израиля ночью поразили цели в районе Тегерана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В авиаударах в районе Тегерана в ночь на субботу приняли участие более 70 израильских самолетов, заявил представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин.

По сообщению The Times of Israel, самолеты нанесли удары по прим‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ерно 40 целям в районе иранской столицы.

По данным израильских военных, самолеты в течение 2,5 часов находились в небе над Тегераном.

"Это возможно после того, как стартовые удары подавили иранскую систему ПВО", - отметил Дефрин.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Тегеран Иран
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