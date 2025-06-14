Китайская ракета вывела на орбиту спутник электромагнитного мониторинга

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2Г" (Long March-2D) в субботу вывела на орбиту спутник электромагнитного мониторинга "Чжан Хэн-1-02", сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запус‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌к был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Спутник, предназначенный для комплексного изучения электромагнитных полей Земли и раннего предупреждения стихийных бедствий, успешно вышел на заданную орбиту.