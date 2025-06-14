Иранские военные утверждают, что сбили 10 израильских самолетов в течение часа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранским силам ПВО удалось сбить 10 военных самолетов Израиля в течение часа в различных частях Ирана, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"За последний час 10 враждебных израильских военных само‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌летов были сбиты в различных частях страны", - пишет агентство со ссылкой на командование базы ПВО Хатам Аль-Анбия.

Других деталей "Мехр" не приводит.

Израильская сторона о потере самолетов не сообщала.