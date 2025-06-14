Эрдоган заявил Трампу, что Турция готова помочь предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Анкара внимательно следит за развитием противостояния Израиля и Ирана и готова сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Турции выразил готовность Анкары "сделать ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌все возможное, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию", - сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Эрдоган поддержал американскую позицию, согласно которой переговоры по иранской ядерной программе должны продолжиться. По его словам, такие контакты являются "единственным способом решить разногласия".